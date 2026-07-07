Возгорание произошло на предприятии в Калужской области из-за атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 6 украинских БПЛА над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее частные жилые дома получили повреждения из-за атаки БПЛА на Курск. Также один из дронов врезался в технический этаж многоквартирного дома.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В настоящее время на местах работают специалисты для детального осмотра повреждений.