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07 июля, 07:24

Общество

Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в тематические бело-желтые цвета, рассказали ТАСС в пресс-службе аттракциона.

Отмечается, что эти цвета будут отсылать к одному из главных символов праздника – ромашке. Кроме того, это станет "визуальным акцентом" праздничного вечера.

Для семей с детьми подготовлена специальная программа: гостей приглашают принять участие в творческих мастер‑классах, посетить фотозону с аниматорами "Союзмультпарка" и пообщаться с экспертами. Дополнительно запланированы подарки и розыгрыши для посетителей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко выступил с инициативой установить 8 июля в качестве официального выходного дня. По его словам, в действующем производственном календаре отсутствует общефедеральный выходной, посвященный укреплению семейных ценностей. Введение дополнительного нерабочего дня позволит россиянам уделить больше времени своим близким.

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