В Санкт-Петербурге произошел пожар в ангаре на площади 500 "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Санкт-Петербурга"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на площади 500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, возгорание произошло в ангаре размером 15 на 70 метров. Ранг пожара был повышен до № 3, поскольку есть угроза распространения огня на соседний ангар, а также в связи с неудовлетворительным водоснабжением.

К ликвидации пожара привлечено 39 человек и 8 единиц техники МЧС. Кроме того, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в деревне Кипчак Пермского края загорелась кровля частной свинофермы. Предварительно, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения были задействованы 14 единиц техники и 41 сотрудник МЧС.

