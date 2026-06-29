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Происшествия

Спасатели эвакуировали 16 человек при пожаре в доме во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты спасли при пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке 16 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

По информации ведомства, пожар произошел ночью 29 июня в жилом доме на улице Амурской. К моменту прибытия огнеборцев на втором этаже горели балкон и комната, из которых шел густой черный дым, а подъезд был сильно задымлен.

С помощью спасательных устройств звенья газодымозащитной службы специалисты эвакуировали людей из расположенных выше квартир.

Огонь в итоге уничтожил комнату и балкон изнутри на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в многоэтажном доме в Татарстане. В результате ЧП пострадала женщина. Ее с ожогами доставили в больницу. По факту произошедшего организована проверка.

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