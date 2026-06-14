Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Самаре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Пять человек, включая двух детей, пострадали после пожара в многоквартирном доме в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Самарской области.

"Четыре человека в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии", – указали в беседе с журналистами.

Пожар начался вечером в пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда, сообщила прокуратура региона. По предварительным данным, в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, а затем – возгорание.

По словам главы администрации Советского района города Вадима Бородина, огонь также охватил торговые помещения на первом этаже и жилые квартиры на верхних этажах. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, указали в пресс-службе МЧС по региону. При этом пожарные уже локализовали пожар.

Ранее три дома сгорели из-за удара молнии в Оренбургской области. Молния ударила по нежилому дому в селе Лабазы на улице Чапаева, после чего огонь перекинулся на два соседних здания и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 329 квадратных метров, пострадавших не было.

