10 июня, 13:45Происшествия
Три человека пострадали в результате пожара на западе Москвы
Фото: ТАСС/Павел Селезнев
Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Авиаторов в Солнцеве. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы в MAX.
"Для дальнейшего лечения двух человек госпитализировали в больницы, одному медики оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.
Возгорание в многоквартирном доме на западе Москвы произошло днем 10 июня – на балконах нескольких этажей загорелись личные вещи, из-за чего огонь распространился с 12-го по 17-й этаж.
После прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего здания эвакуировались более 30 человек. В экстренных службах добавили, что всего выгорели шесть балконов. Причина возгорания будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы.