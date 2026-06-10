Три человека пострадали в результате пожара на западе Москвы

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Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Авиаторов в Солнцеве. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы в MAX.

"Для дальнейшего лечения двух человек госпитализировали в больницы, одному медики оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

Возгорание в многоквартирном доме на западе Москвы произошло днем 10 июня – на балконах нескольких этажей загорелись личные вещи, из-за чего огонь распространился с 12-го по 17-й этаж.

После прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего здания эвакуировались более 30 человек. В экстренных службах добавили, что всего выгорели шесть балконов. Причина возгорания будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы.