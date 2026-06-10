Фото: телеграм-канал "Рупор Солнцево"

Пожар на западе Москвы ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС по столице.

Возгорание в жилом доме на улице Авиаторов в Солнцеве произошло днем 10 июня – на балконах нескольких этажей загорелись личные вещи, из-за чего огонь распространился с 12-го по 17-й этаж.

После прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего здания эвакуировались более 30 человек. В экстренных службах добавили, что выгорели шесть балконов.

Причина возгорания будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы. Установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Солнцевской межрайонной прокуратуры.

