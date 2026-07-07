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07 июля, 09:00

Общество

В Московской усадьбе Деда Мороза отметят Всемирный день шоколада

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

Московская усадьба Деда Мороза приглашает гостей и жителей города присоединиться к празднованию Всемирного дня шоколада, который отмечается 11 июля. Посетителей ждет насыщенная программа с мастер-классами и дегустациями, сообщили в пресс-службе учреждения.

На мероприятии горожане смогут познакомиться с процессом производства шоколада, начиная от какао-бобов и заканчивая готовым продуктом. Начнется программа с демонстрации опытными кондитерами правил работы с сырьем без специализированного оборудования, чтобы приготовить его самостоятельно в домашних условиях.

Далее посетителям расскажут об основных видах шоколада: молочном, темном, белом и горьком, а также научат различать качественный продукт. На последующей дегустации можно будет попробовать шоколад со 100% содержанием масла какао и открыть для себя новые вкусовые оттенки.

Вместе с тем программа включит демонстрацию уникальных экспонатов из Музея истории русского шоколада, которые расскажут о богатой истории этого лакомства. В их числе окажутся древние приспособления для получения шоколада доколумбового периода возрастом свыше 1 000 лет, экземпляры кондитерских фабрик дореволюционной России, коллекция из более 40 нераспечатанных коробок конфет и шоколадных плиток, созданных до 1917 года. Также можно будет увидеть редкие образцы упаковки и инструменты для производства шоколада конца XIX века.

Организаторы также расскажут об истории лакомства и проведут викторины с шоколадными призами для победителей. Всех желающих ждут бесплатные мастер-классы по темперированию шоколада и созданию собственных конфет. Участники смогут забрать свои творения с собой. Мероприятие начнется в 14:00, вход свободный.

Бесплатные угощения ждут москвичей и на масштабном костюмированном сап-фестивале "Это сап, Москва!". Он пройдет 12 июля в парке "Серебряный бор" в честь Дня московского транспорта.

Помимо заплыва, организаторы подготовили лекции, мастер-классы и выступления артистов. Фестиваль начнется в 09:00 и завершится в 20:00.

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