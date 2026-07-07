Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 08:30

Транспорт

Улицы в центре Москвы перекроют 11 июля из-за парада ретротранспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Улицы в центре Москвы перекроют 11 июля из-за парада ретротранспорта, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В департаменте сообщили, что в Белгородском проезде движение будет ограничено с 00:01 до 18:00. На Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы нельзя будет проехать с 06:30 до 18:00, а в сторону улицы Покровки – с 10:00 до 18:00.

Помимо этого, с 08:30 до 12:00 будет ограничено движение на участках Садовнического проезда. Также в Садовническом и Устьинском проездах, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту в период с 11:30 до 12:30 будет краткосрочно закрыт проезд – не более 10 минут.

Дептранс добавил, что на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы, а также в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара с 00:01 до 20:00 будет запрещена парковка.

Водителей призвали быть внимательнее и посоветовали строить маршрут в центр заранее.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Ограничения вводятся из-за масштабного парада ретротранспорта, который пройдет в День Московского транспорта. В 11:30 у станции метро "Новокузнецкая" начнется путь колонны, который завершится на Чистопрудном бульваре. Там же с 12:00 до 18:00 состоится выставка.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика