Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Улицы в центре Москвы перекроют 11 июля из-за парада ретротранспорта, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В департаменте сообщили, что в Белгородском проезде движение будет ограничено с 00:01 до 18:00. На Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы нельзя будет проехать с 06:30 до 18:00, а в сторону улицы Покровки – с 10:00 до 18:00.

Помимо этого, с 08:30 до 12:00 будет ограничено движение на участках Садовнического проезда. Также в Садовническом и Устьинском проездах, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту в период с 11:30 до 12:30 будет краткосрочно закрыт проезд – не более 10 минут.

Дептранс добавил, что на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы, а также в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара с 00:01 до 20:00 будет запрещена парковка.

Водителей призвали быть внимательнее и посоветовали строить маршрут в центр заранее.



Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Ограничения вводятся из-за масштабного парада ретротранспорта, который пройдет в День Московского транспорта. В 11:30 у станции метро "Новокузнецкая" начнется путь колонны, который завершится на Чистопрудном бульваре. Там же с 12:00 до 18:00 состоится выставка.

