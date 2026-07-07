Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 09:05

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве уничтожено еще 4 вражеских БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Глава города подчеркнул, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, число сбитых беспилотников, направлявшихся к столице, достигло 43.

При этом в ночь на 7-е число в направлении Московского региона выпустили свыше 430 вражеских дронов. Большую часть из них сбили на дальних подступах, а на подлете к столице в ночной период уничтожили 36 БПЛА.

В связи с этим были введены ограничения в аэропортах. Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Позже эти меры были отменены в первых двух авиагаванях.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика