Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве уничтожено еще 4 вражеских БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Глава города подчеркнул, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, число сбитых беспилотников, направлявшихся к столице, достигло 43.

При этом в ночь на 7-е число в направлении Московского региона выпустили свыше 430 вражеских дронов. Большую часть из них сбили на дальних подступах, а на подлете к столице в ночной период уничтожили 36 БПЛА.

В связи с этим были введены ограничения в аэропортах. Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Позже эти меры были отменены в первых двух авиагаванях.

