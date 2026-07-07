Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, но все вылеты и прилеты осуществляются строго по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что такой формат работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров просят учитывать, что в связи с этим в расписание рейсов могут вноситься оперативные изменения.

Также обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами столичный аэропорт Домодедово. Данные меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.