02:38Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, но все вылеты и прилеты осуществляются строго по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что такой формат работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Пассажиров просят учитывать, что в связи с этим в расписание рейсов могут вноситься оперативные изменения.
Также обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами столичный аэропорт Домодедово. Данные меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.