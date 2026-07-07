Собянин: системой ПВО Минобороны сбиты еще три БПЛА, летевших к столице

Фото: министерство обороны РФ

Система ПВО сбила еще три украинских БПЛА, летевших на Москву, в ночь на вторник, 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников, направлявшихся к столице. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы города.

На фоне отражения атаки аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации уточнили, что такой регламент введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе столичных авиаузлов.