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03:20

Мэр Москвы

Собянин: системой ПВО Минобороны сбиты еще три БПЛА, летевших к столице

Фото: министерство обороны РФ

Система ПВО сбила еще три украинских БПЛА, летевших на Москву, в ночь на вторник, 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников, направлявшихся к столице. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы города.

На фоне отражения атаки аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации уточнили, что такой регламент введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе столичных авиаузлов.

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