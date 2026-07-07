Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

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Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что такой порядок введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами столичные аэропорты Внуково и Домодедово. В связи с этим возможна корректировка в расписании вылетов.

Кроме того, введены временные ограничения в аэропорту Жуковский. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.