07 июля, 04:50Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще трех вражеских БПЛА, летевших на Москву
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО отразили атаку еще трех украинских БПЛА, летевших на Москву, в ночь на вторник, 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.
Всего на подлете к Москве в ночь на 7 июля уничтожили 21 беспилотник. На фоне отражения атаки столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме, согласно регламенту, согласованному с профильными ведомствами.
В Росавиации уточнили, что действующий порядок полетов обусловлен временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.