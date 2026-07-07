Собянин: отражена атака еще трех вражеских БПЛА, летевших на Москву

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаку еще трех украинских БПЛА, летевших на Москву, в ночь на вторник, 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Всего на подлете к Москве в ночь на 7 июля уничтожили 21 беспилотник. На фоне отражения атаки столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме, согласно регламенту, согласованному с профильными ведомствами.

В Росавиации уточнили, что действующий порядок полетов обусловлен временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.