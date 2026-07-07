Частные жилые дома повреждены в результате атаки БПЛА на Курск

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Дежурные силы ПВО ликвидировали несколько вражеских БПЛА в небе над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По его словам, в разных районах города были зафиксированы повреждения частных жилых домов. Один из дронов врезался в технический этаж многоквартирного дома. Согласно предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время на местах работают специалисты, которые проводят детальный осмотр повреждений.

Хинштейн уточнил, что сбор и уточнение данных продолжаются. Для координации действий на место выехали заместитель губернатора Олег Горячев и мэр Курска Евгений Маслов.

Ранее три человека пострадали в Белгородской области в результате ракетной атаки со стороны Украины. Также из-за повреждений энергетической инфраструктуры в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах возникли перебои в электро- и водоснабжении.