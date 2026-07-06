Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит по 20 лет тюрьмы

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Российским руферам Ивану Биркусу (настоящая фамилия – Кузнецов. – Прим. ред.) и Ангелине Николау, забравшимся на нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, грозит более 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Манхэттена.

"Им предъявлено несколько обвинений в тяжких преступлениях", – указали в ведомстве.

Всего им инкриминируют три уголовных преступления категории D: безрассудная угроза жизни первой степени (до 7 лет заключения), преступное причинение вреда имуществу второй степени (до 7 лет) и кража со взломом третьей степени (до 7 лет).

Кроме того, россияне обвиняются в административном правонарушении – незаконном проникновении на крышу здания, за что предусмотрено наказание до года лишения свободы.

"Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни", – подчеркнули в прокуратуре.

При вынесении приговора суд может назначить наказание путем сложения сроков или же избрать более мягкую форму, приговорив к одновременному отбыванию всех наказаний. В этом случае фигуранты освободятся по истечении самого длительного срока.

Биркус и Николау, прославившиеся благодаря документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене 1 июля. На высоте мужчина сделал предложение своей возлюбленной.

Правоохранители оперативно задержали руферов и предъявили им обвинения по восьми статьям. В соответствии с административным кодексом Нью-Йорка, в мегаполисе нельзя прыгать, забираться на любые здания, мосты и иные объекты, высота которых превышает 50 футов (примерно 15 метров).

Спустя время россияне были отпущены под надзор до следующего судебного заседания. Слушание запланировано на 24 августа.