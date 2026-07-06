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06 июля, 18:25

Политика

Суд Турции связал убийство посла Карлова со шпионской операцией FETÖ

Фото: ТАСС/АР/Burhan Ozbilici

34-й суд Анкары по особо тяжким преступлениям пришел к выводу, что убийство посла РФ Андрея Карлова в 2016 году было частью заранее подготовленной шпионской операции организации FETÖ. Об этом написала газета Sabah, сообщает Life.ru.

Турецкие власти подразумевают под аббревиатурой FETÖ движение сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке переворота 2016 года и создании параллельных структур в государственных органах.

Суд рассматривал дело экс-сотрудника турецкой спецслужбы МИТ Зеки Кыратлы, обвиняемого в связях с этой структурой, и пришел к выводу, что FETÖ работала как террористическая организация и разведывательная сеть в интересах международных сил.

В судебном решении сказано, что убийство дипломата из России являлось "кровавым эпизодом сценария, написанного за океаном". Следствие считает, что главная цель убийства Карлова – вызвать страх в мире и показать Турцию как небезопасную страну, которая не может защитить иностранных послов.

Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре. Он находился на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил дипломату в спину. Преступника ликвидировали на месте.

По этому делу пожизненные сроки получили пять обвиняемых. Среди них – Салих Йлмаз, его признали виновным в отдаче приказа на убийство посла.

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