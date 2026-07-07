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07 июля, 05:11

Мэр Москвы

Собянин: еще шесть беспилотников уничтожены силами ПВО Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО перехватили и сбили еще 6 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на вторник, 7 июля Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего на данный момент было сбито 27 украинских дронов. На местах также работают оперативные службы города.

На фоне отражения атаки столичные аэропорты функционируют в штатном режиме, соблюдая регламент, согласованный с профильными ведомствами. В Росавиации пояснили, что действующий порядок выполнения рейсов связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

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