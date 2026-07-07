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07 июля, 09:28

Спорт

Все страны – хозяйки чемпионата мира – 2026 выбыли в 1/8 финала

Фото: Getty Images/FIFA/Hannah Peters

Все три страны – хозяйки чемпионата мира 2026 года завершили выступление на турнире. Об этом сообщает RT.

Сборная США в матче 1/8 финала уступила команде Бельгии. В тоже время Канада проиграла Марокко со счетом 0:3, а Мексика уступила Англии – 2:3. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений на чемпионатах мира по футболу перед игрой с Испанией, а после поражения сборной Португалии подтвердил свое решение. За карьеру он провел на мундиалях 27 матчей, что всего на 3 меньше, чем у Лионеля Месси, и забил 11 голов, один из которых – в плей-офф ЧМ-2026.

В активе португальца 5 побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы, две Лиги наций, а также рекорды по голам в истории ЛЧ, клубных чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

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