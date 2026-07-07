Кратковременный дождь ожидается в столице 7 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 7 июля, составит от 19 до 21 градуса, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и местами кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 17 до 22 градусов. В некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный, южный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что самым теплым днем на этой неделе в Москве станет пятница, 10 июля. По данным синоптика, температура днем в городе составит 25–27 градусов. При этом в Подмосковье прогнозируется 23–28 градусов.