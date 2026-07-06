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06 июля, 14:55

Общество

Аномальная жара побила температурные рекорды канадской Арктики

Фото: Getty Images/Corbis/Patrick ROBERT

Новые температурные рекорды зафиксированы в канадском арктическом регионе Нунавут на фоне аномальной жары, охватившей Северную Америку. Об этом сообщается в информационном бюллетене Национального метеобюро Канады.

В частности, 5 июля в населенном пункте Кэмбридж-Бэй столбики термометров поднялись до 22,1 градуса Цельсия, побив рекорд 1930 года, который составлял 21,7.

Еще один максимум удалось зафиксировать и в Корал-Харбор, где воздух прогрелся до 27,1 градуса. Таким образом, был превзойден показатель 2002 года – 24,7.

Аномальная жара наблюдается в Канаде и США с прошлой недели. Температура в некоторых местах достигала 45 градусов. При этом среднемесячная температура в июле в этих районах обычно колеблется от 3 до 9 градусов Цельсия.

В то же время в Европе высокие показатели регистрируются с середины июня. В Чехии, например, был установлен новый температурный рекорд – 40,6 градуса. Пострадала от аномального тепла и Франция. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), многие жилые дома, рабочие пространства и учебные заведения в Европе не были готовы к таким условиям.

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