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06 июля, 14:26

Происшествия

Россиянин впал в кому после ДТП во Вьетнаме

Фото: MAX/Baza

Гражданин России попал в ДТП во Вьетнаме, он находится реанимации, в коме. Об этом сообщил его друг Дмитрий в комментарии РИА Новости.

Пострадавшего мужчину зовут Алексей. По словам Дмитрия, россиянин перенес операцию на головном мозге. Врачи должны были провести эту процедуру, чтобы удалить гематомы. Тем не менее состояние пациента не улучшилось.

Друг добавил, что в последнее время мужчина жил во Вьетнаме, там у него нет семьи. По данным телеграм-канал Baza, до этого Алексей проживал в Санкт-Петербурге. В какой-то момент он отправился в Азию путешествовать на мотоцикле.

Ранее стало известно, что 20-летний россиянин погиб в Турции. Он ехал на мотоцикле и столкнулся с микроавтобусом.

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