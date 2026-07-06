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06 июля, 14:03

Город

Специалисты обновили асфальт на улице Солянке

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновили асфальт на улице Солянке в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Он напомнил, что вопросу содержания дорог в нормативном состоянии в Москве уделяется особое внимание. Каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду рабочие обновляют асфальтобетонное покрытие на ряде дорог.

"Выполнили ремонт улицы Солянки, которая берет свое начало у Солянского проезда и заканчивается у площади Яузских ворот", – отметил Бирюков.

Всего специалисты заменили около 8 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Одной из причин ремонта является колейность, образуемая из-за плотного дорожного трафика. Она не только вызывает дискомфорт у водителей, но и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Рабочие ремонтируют покрытие на дорогах преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. Сначала специалисты фрезеруют асфальт, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следом они укладывают новый асфальт и наносят дорожную разметку.
 
Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

Ранее специалисты отремонтировали дорожное покрытие площадью более 28 тысяч квадратных метров в Новоспасском проезде, который проходит через Таганский и Южнопортовый районы. Протяженность обновленного участка составляет примерно 800 метров. К ремонту были привлечены 50 сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" и 35 единиц техники.

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