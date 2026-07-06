Коллеги по "Бригаде" не пришли на похороны актера Высоковского

Фото: vk.com/id42485389

На похороны актера Александра Высоковского, известного по сериалу "Бригада", не пришел никто из его коллег по съемкам. Об этом сообщает Life.ru.

Фото с могилы покойного разместили друзья Высоковского. Прощание прошло 5 июля в подмосковном Пущино, где он прожил последние 17 лет.

С актером простились только его родные и близкие. Представителей шоу-бизнеса на траурном мероприятии не было, в частности актеров Дмитрия Дюжева, Павла Майкова, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова, вместе с которыми Высоковский снимался в "Бригаде".

Высоковский пропал во время рыбалки в Подмосковье на реке Оке в районе Пущинской косы. Позже водолазы обнаружили его тело в реке. По данному факту возбудили уголовное дело. СМИ указывали, что смерть актера была не криминальной, это несчастный случай.

Высоковский известен зрителям по сериалу "Бригада", где он сыграл Максима Карельского – охранника криминального авторитета Саши Белого в исполнении Безрукова. Также артист появлялся в сериале "Марш Турецкого", фильмах "Бумер" и "Петр Первый".

