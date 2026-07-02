Актер Денис Матросов выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Высоковского

Тело звезды "Бригады" и "Бумера" актера Александра Высоковского нашли в реке Оке. По факту его гибели возбуждено уголовное дело. Подробности произошедшего – в материале Москвы 24.

"Точно знал технику безопасности"

Тело актера Александра Высоковского, известного по фильмам "Бригада" и "Бумер", было найдено 1 июля. Он пропал 30 июня, когда вместе с 17-летним сыном отправился на рыбалку в районе Пущинской косы в Подмосковье. Актер прошелся дальше по берегу в поисках хорошего места для клева и не вернулся.

Сын подождал его, потом начал искать, а затем отправился домой, чтобы сообщить обо всем матери. Тогда супруга актера Лилия забила тревогу, сообщила о пропаже супруга в полицию и обратилась к волонтерам. Кроме того, женщина просила о помощи владельцев лодок, обещая оплатить расходы добровольцам, потому что спасатели не вели поиски на воде из-за сильного течения.

По словам Лилии, сотрудники МЧС и полиции искали ее супруга до глубокой ночи. Позже подключились специалисты с эхолотами и водолазы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Женщина пояснила, что с одной стороны косы течение Оки спокойное, а с другой – сильное, причем местами оно становится еще мощнее.

"Такие участки реки представляют особую опасность – русло подвержено заиливанию, глубина увеличивается. Человек, идущий, казалось бы, по мелководью, может провалиться и уйти под воду с головой", – добавила она.

В свою очередь, друг погибшего, рыболовный гид Алексей рассказал "ИА Регнум", что Высоковский всегда был осторожен на воде, однако от несчастного случая никто не застрахован.





Алексей друг Высоковского, рыболовный гид Александр был профессиональным рыбаком, он много лет увлекался этим занятием, все знал, все умел сам. Я работаю рыболовным гидом, и мы рыбачили вместе, я видел и знаю его уровень – очень достойный. Он всегда аккуратно вел себя на воде и на берегу, точно знал технику безопасности, что можно делать, а что опасно. Но рыбалка и в целом вода – дело такое… Шаг вправо, шаг влево, где-то запнулся, где-то течение подхватило, и все.

Для выяснения причин и обстоятельств гибели актера была инициирована доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области. Также было возбуждено уголовное дело.

При этом РИА Новости сообщило, что смерть Высоковского расценивается следственными органами как несчастный случай.

Актер Максим Литовченко был шокирован новостью о смерти коллеги, о чем написал в личном блоге.





Максим Литовченко актер Саня… жизнь нас развела. Мы не виделись давно. Наши совместные фотографии лежат в глубине жестких дисков. Спасибо тебе, дорогой мой человек, за великолепную молодость! За творчество. В каждой минуте. За твою фантазию и юмор! За нашу придурковатость! Это было прекрасно! Лети, родимый!

Актеры Денис Матросов и Алексей Фатеев в комментариях также выразили сожаление в связи с гибелью Высоковского.

Место и время прощания с артистом пока неизвестны.

Актер и режиссер

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Александр Высоковский родился в Казахстане в семье военного 24 августа 1963 года. Затем семью перевели в Москву, где будущий актер окончил авиастроительный техникум. После этого он служил на флоте в Северодвинске три года. После службы Высоковский поступил в театральное училище, а впоследствии работал во МХАТе имени Горького и Театре имени Станиславского.

Высоковский известен зрителям по роли охранника Саши Белого – Максима Карельского – в сериале "Бригада". Всего в его фильмографии более четырех десятков проектов, в числе которых сериал "Марш Турецкого", фильмы "Бумер" и "Петр Первый". Он также писал сценарии к сериалам и фильмам и выступал в качестве режиссера. В частности, Высоковский снял мини-сериал про Великую Отечественную войну "Без права на ошибку", а также мелодрамы "Вспоминая тебя", "Венец творения", "Окна дома твоего" и другие.

Помимо этого, Высоковский освоил профессию летчика гражданской авиации в возрасте 40 лет и даже поднимался в небо за штурвалом.