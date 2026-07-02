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02 июля, 12:33

Политика

Мэр Киева Кличко назвал российский удар 2 июля самым масштабным за все время

Фото: 123RF.com/fortton

Мэр Киева Виталий Кличко назвал удар российских военных по украинской столице 2 июля самым массированным за все время проведения СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на видеообращение политика, которое тот опубликовал в своем телеграм-канале.

"Самая массированная атака, <...> самая масштабная", — сказал Кличко.

ВС России нанесли удар по украинским объектам, в том числе предприятиям военной промышленности и энергетической инфраструктуры, в Киеве и ряде областей. В результате были поражены цеха ракетного агрегатно-детального завода, а также предприятия, связанные с производством беспилотников и систем управления вооружения.

Более того, атака затронула инфраструктуру военных аэродромов и объекты снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Кировоградской областях.

В Кремле уточнили, что удары наносились только по военным и околовоенным объектам. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уже доложил Владимиру Путину о результатах атак по объектам в Киеве и других населенных пунктах.

ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта

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