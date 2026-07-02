Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 08:00

Политика

ВС РФ "Геранями" нанесли удары по логистическим центрам ВСУ по доставке БПЛА

Видео: MAX/"Минобороны России"

Российская армия с помощью БПЛА "Герань" атаковала в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области логистический центр, который украинские военные использовали в своих интересах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, опубликовав кадры нанесения удара по объекту.

По данным ведомства, центр использовался ВСУ для доставки и хранения БПЛА и их составляющих. Также были размещены кадры удара по заправке, которую украинские военные использовали в своих интересах. В министерстве уточнили, что оба объекта были по итогу поражены.

Кроме того, ВС РФ воспользовались "Геранями" для нанесения удара по используемому в интересах ВСУ железнодорожному локомотиву в районе населенного пункта Славное Кировоградской области. В результате объект тоже был поражен.

Видео: MAX/"Минобороны России"

Помимо этого, российская армия с помощью БПЛА "Герань" атаковала в районе города Запорожье хранилище газа, которое применялось украинскими военными в своих интересах. В результате возник пожар, который уничтожил до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование. Сам объект оказался полностью поражен.

Видео: MAX/"Минобороны России"

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Для нанесения удара было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, а также БПЛА. В ведомстве отметили, что данный удар был нанесен в качестве ответа на террористические действия Украины, в рамках которых киевский режим атаковывал гражданские объекты России.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика