Российская армия с помощью БПЛА "Герань" атаковала в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области логистический центр, который украинские военные использовали в своих интересах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, опубликовав кадры нанесения удара по объекту.

По данным ведомства, центр использовался ВСУ для доставки и хранения БПЛА и их составляющих. Также были размещены кадры удара по заправке, которую украинские военные использовали в своих интересах. В министерстве уточнили, что оба объекта были по итогу поражены.

Кроме того, ВС РФ воспользовались "Геранями" для нанесения удара по используемому в интересах ВСУ железнодорожному локомотиву в районе населенного пункта Славное Кировоградской области. В результате объект тоже был поражен.



Помимо этого, российская армия с помощью БПЛА "Герань" атаковала в районе города Запорожье хранилище газа, которое применялось украинскими военными в своих интересах. В результате возник пожар, который уничтожил до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование. Сам объект оказался полностью поражен.Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Для нанесения удара было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, а также БПЛА. В ведомстве отметили, что данный удар был нанесен в качестве ответа на террористические действия Украины, в рамках которых киевский режим атаковывал гражданские объекты России.