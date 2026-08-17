Шесть человек госпитализированы после ДТП на северо-востоке Москвы

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После ДТП с автобусом и грузовиком на северо-востоке Москвы в больницы доставлены шесть человек. Об этом ТАСС заявили в столичном Депздраве.

Всего медики оказали помощь девяти пострадавшим.

"Шесть госпитализировали в московские больницы: ММНКЦ имени Боткина, ГКБ имени Ворохобова, ГКБ имени Вересаева и ГКБ имени Ерамишанцева. В больницах им оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – рассказали в департаменте.

Кроме того, один человек в результате ДТП погиб. Как указали ТАСС в ГКУ "Организатор перевозок", погибшим оказался пассажир автобуса.

ДТП произошло утром 17 августа. По данным Дептранса, грузовик и автобус столкнулись на пересечении дублера Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Тогда сообщалось о пяти пострадавших.

Предварительно, водитель фуры нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

