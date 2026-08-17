17 августа, 10:10Происшествия
Шесть человек госпитализированы после ДТП на северо-востоке Москвы
Фото: Москва 24
После ДТП с автобусом и грузовиком на северо-востоке Москвы в больницы доставлены шесть человек. Об этом ТАСС заявили в столичном Депздраве.
Всего медики оказали помощь девяти пострадавшим.
"Шесть госпитализировали в московские больницы: ММНКЦ имени Боткина, ГКБ имени Ворохобова, ГКБ имени Вересаева и ГКБ имени Ерамишанцева. В больницах им оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – рассказали в департаменте.
Кроме того, один человек в результате ДТП погиб. Как указали ТАСС в ГКУ "Организатор перевозок", погибшим оказался пассажир автобуса.
ДТП произошло утром 17 августа. По данным Дептранса, грузовик и автобус столкнулись на пересечении дублера Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Тогда сообщалось о пяти пострадавших.
Предварительно, водитель фуры нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.
Грузовик и автобус столкнулись на Дмитровском шоссе