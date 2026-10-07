Московская биржа подала в суд на Совет Европейского союза

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа подала иск против Совета Европейского союза в Европейский суд общей юрисдикции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на реестр суда.

Согласно опубликованным данным, иск был подан 5 октября. При этом причина обращения не раскрывается.

В июне Совет ЕС ввел санкции против Московской биржи в рамках 21-го пакета ограничительных мер. Всего рестрикции были введены против 170 российских организаций и 48 физических лиц. Под ограничения подпали 94 российских и 4 иностранных банка, 33 кредитно-финансовых организации.

Запрет коснулся и проведения транзакций 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии. Кроме того, ЕС включил в список санкций три НПЗ в России и один в Белоруссии.