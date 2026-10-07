В Европарламенте выставили золотую статую обнаженного Трампа

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В здании Европарламента в Страсбурге открыли золотую статую, изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа, сидящего на плечах у мужчины. Об этом сообщает Newsweek.

Скульптура получила название "Оранжевая чума", также известна как "Король несправедливости". Она выполнена из меди и покрыта 23-каратным золотом. Ее высота составляет 2,6 метра. Автором стал датский художник Йенс Гальшиот.

Гальшиот пояснил, что статуя – сатира на Трампа, его нападки на основанный на правилах мировой порядок и борьбу с изменением климата. На создание скульптуры автора вдохновила сказка Ханса Кристиана Андерсона "Новое платье короля", где короля обманывают, предложив ему невидимое платье.

При этом в книге придворные не говорят, что правитель обнажен, так как боятся показаться дураками. Короля разоблачает ребенок, который произносит фразу "А король-то голый!".

По данным Spiegel, статую открыли 6 октября. Она простоит в парламенте до 8 октября. После этого ее отправят на 31-ю конференцию ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет в Турции в ноябре. Для представления скульптуры Гальшиота пригласил датский депутат от левой партии "Красно-зеленый альянс" Пер Клаузен.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что монетный двор отчеканил новую золотую монету номиналом один доллар с портретом Трампа. Выпуск был приурочен к 250-летию независимости Штатов. Как отметил Бессент, монета "отмечает наследие свободы и является символом патриотизма".

