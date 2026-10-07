Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 15:27

Политика

В Европарламенте выставили золотую статую обнаженного Трампа

Фото: dailymail.com

В здании Европарламента в Страсбурге открыли золотую статую, изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа, сидящего на плечах у мужчины. Об этом сообщает Newsweek.

Скульптура получила название "Оранжевая чума", также известна как "Король несправедливости". Она выполнена из меди и покрыта 23-каратным золотом. Ее высота составляет 2,6 метра. Автором стал датский художник Йенс Гальшиот.

Гальшиот пояснил, что статуя – сатира на Трампа, его нападки на основанный на правилах мировой порядок и борьбу с изменением климата. На создание скульптуры автора вдохновила сказка Ханса Кристиана Андерсона "Новое платье короля", где короля обманывают, предложив ему невидимое платье.

При этом в книге придворные не говорят, что правитель обнажен, так как боятся показаться дураками. Короля разоблачает ребенок, который произносит фразу "А король-то голый!".

По данным Spiegel, статую открыли 6 октября. Она простоит в парламенте до 8 октября. После этого ее отправят на 31-ю конференцию ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет в Турции в ноябре. Для представления скульптуры Гальшиота пригласил датский депутат от левой партии "Красно-зеленый альянс" Пер Клаузен.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что монетный двор отчеканил новую золотую монету номиналом один доллар с портретом Трампа. Выпуск был приурочен к 250-летию независимости Штатов. Как отметил Бессент, монета "отмечает наследие свободы и является символом патриотизма".

Читайте также


политиказа рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика