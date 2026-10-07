Mash: певец Niletto потерял 90% зрителей из-за поддержки рэпера Джигана

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/niletto_official

Концерт певца Niletto в Брянске (настоящее имя – Данил Прытков. – Прим. ред.), запланированный на 10 октября, отменен после массового возврата билетов, сообщает Mash со ссылкой на организаторов.

Потеря 90% зрителей произошла после того, как артист публично поддержал рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.), устроившего в своем загородном доме в Подмосковье стрельбу.

Niletto выступил в защиту Джигана, заявив, что его друг никогда не употреблял запрещенные вещества и не пил, а также назвал его "самым спортивным семьянином".

По данным организаторов, изначально на концерт было продано около тысячи билетов стоимостью 3,5 тысячи рублей. Однако после высказываний певца к 6 октября на руках осталось лишь около 100 билетов, в связи с чем выступление решили отменить.

Следующий концерт исполнителя запланирован в Москве через месяц.

По информации СМИ, Джиган стрелял в своих сотрудников, а также держал их в заложниках около 10 часов. В доме в это время находились дети. Один из охранников в результате получил ранения. Через некоторое время Джигана обезвредили друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его отправили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Экс-супруга Джигана Оксана Самойлова, в свою очередь, подала в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. В документах указано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет видеться с ними только по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

Однако сам рэпер опроверг сообщения о стрельбе. Он сказал, что просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Джиган выразил надежду, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

Также в СМИ появилась информация, что артист неоднократно самовольно оставлял территорию частного реабилитационного центра в Израиле. Последний раз это случилось 2 октября, накануне шаббата. Вернуть его обратно смогли только после полуночи. Джиган в тот день пропустил два вечерних сеанса терапии.

