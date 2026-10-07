В Адыгее мать утонувшего в ванне ребенка заявила, что не винит в этом реабилитолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Адыгее женщина, чей девятилетний сын погиб во время купания, заявила, что не имеет претензий к мужчине, который занимался с ребенком оздоровительными процедурами. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

По словам матери, у мальчика были эпилепсия и задержка в развитии. Два года назад она отдала его в верующую семью, где за детьми присматривал мужчина по имени Андрей. Помимо ее сына, в семье воспитывались еще шесть детей и один ребенок с похожими проблемами.

Женщина пояснила, что мужчина оставил мальчика одного в ванной на несколько минут, так как вода успокаивала ребенка. Когда Андрей вернулся, мальчик уже не дышал.

Мать подчеркнула, что Андрей помог ее сыну встать на ноги, поэтому она не считает его виновным в случившемся. Она также рассказала, что переводила семье деньги на продукты и другие нужды сына, а в выходные забирала ребенка к себе.

Инцидент в Адыгее произошел 29 сентября. Выяснилось, что мужчина систематически оказывал платные услуги по реабилитации, не имея при этом медицинского образования и соответствующих сертификатов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

