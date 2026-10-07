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07 октября, 15:56

Политика

Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней и внутренней политики России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента Николай Патрушев.

Также в совещании участвовали глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором заявил о подготовке федерального бюджета на 2027–2029 годы. Президент отметил, что его приоритетами должны стать выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны.

Также Путин сообщил, что за восемь месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 18%, а дефицит федерального бюджета в предстоящей трехлетке ожидается примерно на уровне 2%.

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