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07 октября, 15:40

Общество

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита препарата "Атаракс" и его аналогов

Фото: depositphotos/Manka

Росздравнадзор не зафиксировал в России дефицита препарата против тревоги "Атаракс" и его аналогов. Об этом Агентству "Москва" рассказала советник руководителя ведомства Ольга Малева.

Ранее в Сети распространилась информация, что в 9 из 10 крупных аптечных сетей невозможно приобрести этот препарат. Покупателям предлагали подписаться на уведомления о поступлении или выбрать аналоги, которых также якобы не было в наличии.

По словам Малевой, на сегодняшний день в стране доступны более 1,06 миллиона упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Гидроксизин", из них более 512 тысяч упаковок – под торговым наименованием "Атаракс".

В столичных аптеках осталось 89,1 тысячи упаковок препарата, из них 65,5 тысячи – "Атаракса". На складах дистрибьюторов и производителей также находится более 21 тысячи упаковок.

При этом советник подчеркнула, что отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в конкретной аптеке не является признаком дефицита.

"Объемы производства, поставок и ввода в гражданский оборот препаратов с МНН "Гидроксизин" соответствуют среднегодовому уровню предыдущих лет", – добавила она.

В ведомстве также обратили внимание, что эти лекарства отпускаются строго по рецепту и имеют противопоказания, а назначает их лечащий врач.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что сновидения могут становиться ярче и беспокойнее из-за стресса, тревоги или недостатка сна. По словам специалиста, тревожные сновидения сами по себе не свидетельствуют о нарушениях.

Во время сна мозг продолжает обрабатывать эмоционально важные события, участвует в формировании воспоминаний, а в снах могут смешиваться впечатления последних дней и давние переживания. Демьяновская подчеркнула, что это обычный физиологический процесс.

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