Один человек погиб и шестеро ранены при ударах ВСУ по территории ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще шестеро получили ранения за сутки при ударах украинских военных по территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом глава региона Леонид Пасечник сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, беспилотники противника ударили по гражданским объектам в трех муниципальных округах. В Сватовском округе дрон атаковал легковой автомобиль. В результате погибла 80-летняя женщина, еще трое мужчин и одна женщина получили травмы различной степени тяжести.

На участке дороги Северодонецк – Лисичанск удар был нанесен по автомобилю "Газель", ранен водитель. В Новоайдарском округе на автодороге атакован гражданский грузовик, пострадал 53-летний мужчина.

Ранее несколько сел в Воронежской области остались без электричества после атаки БПЛА. На юге региона при падении обломков повреждения получила линия электропередачи. На месте ЧП работали оперативные службы.