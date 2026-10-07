07 октября, 15:36Происшествия
Один человек погиб и шестеро ранены при ударах ВСУ по территории ЛНР
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб, еще шестеро получили ранения за сутки при ударах украинских военных по территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом глава региона Леонид Пасечник сообщил в мессенджере MAX.
По его словам, беспилотники противника ударили по гражданским объектам в трех муниципальных округах. В Сватовском округе дрон атаковал легковой автомобиль. В результате погибла 80-летняя женщина, еще трое мужчин и одна женщина получили травмы различной степени тяжести.
На участке дороги Северодонецк – Лисичанск удар был нанесен по автомобилю "Газель", ранен водитель. В Новоайдарском округе на автодороге атакован гражданский грузовик, пострадал 53-летний мужчина.
Ранее несколько сел в Воронежской области остались без электричества после атаки БПЛА. На юге региона при падении обломков повреждения получила линия электропередачи. На месте ЧП работали оперативные службы.
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