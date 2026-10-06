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06 октября, 12:54

Происшествия

Беспилотник попал в остановочный павильон "Троицкое" на Пятницком шоссе

Фото: MAX/"Михальков.Солнечногорск"

Беспилотник попал в остановочный павильон "Троицкое" на Пятницком шоссе, сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пострадавших нет, в момент удара на остановке никого не было. Однако поврежден автомобиль, который ехал рядом, а взрывной волной выбило окна в расположенном неподалеку магазине.

Кроме того, в нескольких квартирах в деревне Лыткино повреждены окна. Совместно с управляющими компаниями оперативно организованы восстановительные работы.

На месте продолжают работать профильные службы. Специалисты "Мособлэнерго" ведут восстановительные работы на поврежденном участке электросетей.

Михальков отметил, что пообщался с жителями и очевидцами вместе с городским прокурором Дмитрием Антоновым.

"Все последствия фиксируем и будем отрабатывать адресно. Необходимую помощь жителям окажем", – подчеркнул глава городского округа.

Атака дронов на Москву и область началась 5 октября. В ночь на 6-е число на Московский регион летели 650 БПЛА, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

На данный момент известно, что в Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали. При этом трое из них госпитализированы в городском округе Домодедово.

После произошедшего в регионе открыли горячую линию для помощи пострадавшим. Получить нужную информацию и поддержку можно по номеру 8 (916) 240-31-28.

Позднее СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, украинские вооруженные формирования с применением БПЛА атаковали жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в нескольких населенных пунктах Подмосковья.

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