СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Подмосковье

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СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки беспилотников на гражданские объекты в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ночь на 6 октября украинские вооруженные формирования с применением БПЛА атаковали жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в нескольких населенных пунктах Подмосковья. В результате погибли два человека в поселке Радумля Солнечногорского округа и Домодедове.

Кроме того, дело о террористическом акте возбуждено после атаки по Донецкой Народной Республике. В Калининском районе Горловки украинские формирования нанесли удар по пассажирскому автобусу, в связи с чем ранения различной степени тяжести получили 8 человек.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе типы и модели использованных беспилотников, а также лиц, причастных к атакам.

С вечера 5 октября до 05:00 6-го числа в сторону Москвы летели 650 дронов. Большинство из них ПВО сбила еще на дальних подступах, а 134 аппарата уничтожили непосредственно на подлете к столице. При этом к настоящему времени над городом сбили уже 173 украинских дрона.

Помимо двух погибших, в результате атаки по Подмосковью пострадали еще девять человек. На всех получивших повреждения территориях продолжают работать экстренные службы, для помощи местным жителям открыта горячая линия.

