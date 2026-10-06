Собянин: силы ПВО уничтожили еще 39 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 39 вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны во вторник, 6 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков дронов и приступили к работе.

Атака на столицу продолжается с вечера 5 октября. Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще 10 дронов. Всего к настоящему моменту сбито 173 украинских беспилотника.

При этом на протяжении ночи, по данным мэра, на Московский регион летели 650 дронов, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, ранения получили еще девять жителей. На всех пострадавших территориях продолжают работать экстренные и коммунальные службы, открыта горячая линия.