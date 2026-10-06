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06 октября, 08:45

Политика

Мирошник рассказал о географии атак БПЛА ВСУ на минувшей неделе

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

География ударов дронов ВСУ растянулась от приграничной Белгородской области до Самарской и Астраханской областей, передает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Отмечается, что с помощью беспилотников большого радиуса действия самолетного типа украинские военные совершили налеты на объекты гражданской инфраструктуры в регионах, удаленных от зоны боевых действий.

Целью дронных и ракетных атак стала гражданская инфраструктура Волгоградской, Воронежской, Калужской областей, а также:

  • Костромской области;
  • Орловской области;
  • Пензенской области;
  • Ростовской области;
  • Рязанской области;
  • Саратовской области;
  • Тульской области;
  • Ульяновской области;
  • Московского региона;
  • Башкирии;
  • Республики Крым;
  • Республики Татарстан;
  • Пермского края.

Из-за беспилотников и ракет в 28 субъектах России объявлялись режимы опасности. Сообщения коснулись пяти федеральных округов, при этом больше всего дальние воздушные угрозы затронули Приволжский федеральный округ, добавил Мирошник.

За неделю с 28 сентября по 4 октября от ударов украинских беспилотников пострадали 230 мирных граждан, что составило 98% от общего числа пострадавших.

Ранее Мирошник сообщил, что при финансовой поддержке Запада Киев усиливает удары по российским атомным объектам. Эскалация началась после выделения Евросоюзом 90 миллиардов евро и коснулась радиационной безопасности. С апреля Энергодар в Запорожской области активно обстреливают, значительная часть жителей была вынуждена уехать.

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