В подмосковном Литвинове эвакуировали 46 человек после падения БПЛА на крышу склада

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В Солнечногорском городском округе 46 человек эвакуировали после массированной атаки беспилотников, один из которых упал на крышу склада. Об этом сообщил глава округа Константин Михальков в своем канале в МАХ.

Речь идет о складском помещении магазина в Литвинове. Там произошло возгорание, также был поврежден грузовой автомобиль.

В результате атаки в Радумле погиб мужчина. Он скончался до приезда скорой помощи. В Поварове повреждены кровля частного дома, стеклопакет и легковой автомобиль, в Дурыкине на стоянке сгорели девять машин, а в Радумле повреждена крыша жилого дома.

Согласно предварительной информации, пострадавших на территории округа нет. В настоящее время на объектах, получивших повреждения при атаке, задействованы экстренные службы. Глава ведомства обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие и воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов, фиксирующих места падения БПЛА и их фрагменты.

В ночь на 6 октября Московский регион пережил массированный налет беспилотников. С вечера 5 октября до 05:00 в сторону столицы летели 650 дронов, и большинство из них ПВО сбила ещё на дальних подступах, а 134 аппарата уничтожили непосредственно на подлете к городу. На данный момент известно о двух погибших.

На фоне происшествия в регионе была открыта горячая линия для организации помощи пострадавшим. Обратиться к специалистам можно по номеру +7 (916) 240-31-28.