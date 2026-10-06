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06 октября, 09:05

Происшествия

Число погибших в результате атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число погибших в результате одной из крупнейших атак вражеских беспилотников на Подмосковье увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

"В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину", – уточнил глава Подмосковья.

Также пострадала находившаяся в доме женщина. Кроме того, подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

Всего в результате атаки БПЛА пострадали девять человек. Также в Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре повреждения получили 47 частных домов. В частности, в селе Лобанове пострадали четыре квартиры в многоквартирном доме – эвакуация не потребовалась, никто не пострадал. Также были повреждены окна расположенной рядом котельной.

Помимо этого, повреждения получили три автомобиля, а в деревне Литвиново произошло небольшое возгорание на территории склада, которое уже потушили.

"На всех пострадавших территориях продолжают работать экстренные и коммунальные службы", – подчеркнул Воробьев.

Ранее он сообщал, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 дронов в 16 муниципалитетах. Всего, по данным Сергея Собянина, на Московский регион летели 650 дронов, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи прокуратура Московской области организовала горячую линию. Обратиться можно по номеру +7 (916) 240-31-28.

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