Семь мирных жителей пострадали при ударе БПЛА по автобусу в Горловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семь мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в Калининском районе. По словам Приходько, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Ранее водитель бензовоза получил множественные ожоги в результате атаки БПЛА в Красносулинском районе Ростовской области. Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении.

До этого женщина пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области. По словам главы региона Егора Ковальчука, местная жительница находилась в момент атаки в квартире. После случившегося она была госпитализирована.