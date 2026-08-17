SHOT: Бекмамбетов оставил в России недвижимость на 610 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Режиссер Тимур Бекмамбетов, покинувший Россию после начала СВО, сохранил в стране недвижимость общей стоимостью 610 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

У режиссера и его семьи в настоящий момент в собственности находятся три квартиры в центре Москвы. Две из них расположены в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке, построенном в 1912 году. Раньше там жили актер Михаил Астангов, писатель Владимир Гиляровский и другие известные личности.

Первая квартира площадью порядка 230 квадратных метров может стоить около 230 миллионов рублей. В 2019 году Бекмамбетов едва не потерял ее из-за неудачной перепланировки, в результате которой на фасаде дома появилась трещина. После этого на него подали в суд, однако позже стороны пришли к мировому соглашению.

Вторая квартира площадью 310 "квадратов" и стоимостью около 300 миллионов рублей расположена на чердаке того же здания. Она оказалась в собственности Бекмамбетова в октябре 2021 года.

Третья квартира режиссера, приобретенная в 2018 году, расположена на Краснопролетарской улице. Четырехкомнатное жилье площадью порядка 100 квадратных метров и стоимостью около 80 миллионов рублей оформлено на его дочь Жанну.

Сейчас Бекмамбетов живет на 3 страны: США, Израиль и Казахстан. После начала спецоперации он продал компанию Bazelevs, которая снимала фильмы "Елки" и другие.

Ранее суд изъял у режиссера принадлежавший ему особняк XIX века в Казани. Выяснилось, что здание содержалось бесхозяйственно. В частности, после пожара и обрушения крыши в нем провели только противоаварийные работы. Таким образом, Бекмамбетов не принял меры к сохранению объекта культурного наследия.

Позже особняк продали за 21,4 миллиона рублей. Победителем аукциона стал участник торгов Сергей Еремеев, которому предстоит провести восстановительные работы, сумма которых оценивается в 91,8 миллиона рублей.

