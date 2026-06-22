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22 июня, 17:33

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Адвокат Матвеев: Пугачева не может продать свой замок из-за больших расходов на ЖКУ

Адвокат рассказал, почему Пугачева не может продать свой замок в Подмосковье

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Никита Новак

Певица Алла Пугачева не может продать свой замок в подмосковной деревне Грязь из-за больших расходов на содержание недвижимости. Об этом заявил адвокат Тимур Матвеев, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Юрист уточнил, что только в зимний период ЖКУ, охрана и поддержание жизнедеятельности поместья обходятся исполнительнице более чем в 700 тысяч рублей ежемесячно.

Территория состоит из 16 совмещенных земельных участков, общая площадь достигает 212 соток. Поместье включает в себя три объекта: шестиэтажный замок во французском стиле площадью 1 867 квадратных метров, спа-комплекс площадью 571 "квадрат" и хозяйственный блок площадью 29 "квадратов".

При этом недвижимость находится в неохраняемой деревне, что может отталкивать потенциальных покупателей элитного жилья: они чаще всего предпочитают поселки с закрытой территорией и развитой инфраструктурой. Поэтому особняк пока остается в собственности Пугачевой, сказал Матвеев.

Ранее продюсер Гера Иващенко предложил семье певицы сделать из замка музей и проводить там экскурсии. С его слов, так можно было бы начать продвигать деревню Грязь, куда люди стали бы приезжать на полдня. Он также выдвинул идею присвоить зданию государственный статус как символу входящей эпохи.

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