Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 08:28

Политика

Экс-глава МО Латвии обвинил премьера страны во лжи из-за БПЛА

Фото: ТАСС/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс соврал о закупках противодронных систем. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Андрис Спрудс.

Кулбергс говорил, что для ранее купленных противодронных систем не приобрели необходимые боеприпасы. При этом он не уточнил закупку, систему или учреждение, подчеркнув, что Латвия называет себя "державой дронов", однако "под этим нет субстанции".

"Ничего не было забыто. То, что дроны-перехватчики первоначально поступили без этой взрывчатки, совершенно естественно. Ведь они поступили как дроны-перехватчики без взрывчатки, пока решался вопрос о ее (пригодности. – Прим. ред.)", – цитирует Спрудса издание Delfi.

Как отметил экс-министр, премьер сознательно распространяет ложную информацию.

Ранее истребитель НАТО сбил беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии. На фоне произошедшего в четырех муниципалитетах на востоке страны была объявлена воздушная тревога.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика