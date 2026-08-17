Экс-глава МО Латвии обвинил премьера страны во лжи из-за БПЛА

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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс соврал о закупках противодронных систем. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Андрис Спрудс.

Кулбергс говорил, что для ранее купленных противодронных систем не приобрели необходимые боеприпасы. При этом он не уточнил закупку, систему или учреждение, подчеркнув, что Латвия называет себя "державой дронов", однако "под этим нет субстанции".

"Ничего не было забыто. То, что дроны-перехватчики первоначально поступили без этой взрывчатки, совершенно естественно. Ведь они поступили как дроны-перехватчики без взрывчатки, пока решался вопрос о ее (пригодности. – Прим. ред.)", – цитирует Спрудса издание Delfi.

Как отметил экс-министр, премьер сознательно распространяет ложную информацию.

Ранее истребитель НАТО сбил беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии. На фоне произошедшего в четырех муниципалитетах на востоке страны была объявлена воздушная тревога.

