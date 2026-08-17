17 августа, 09:34Происшествия
Момент ДТП с фурой и автобусом на Дмитровском шоссе попал на видео
ДТП произошло утром 17 августа. Грузовик столкнулся с автобусом 746-го маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". В результате погиб пешеход, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
По данным Дептранса, водитель грузовика нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он перевозил груз в ночную смену и продолжил дорогу после короткого отдыха, после чего спровоцировал ДТП.
Перевозчик пообещал, что окажет поддержку пострадавшим в получении страховых выплат. Прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль установление обстоятельств аварии.