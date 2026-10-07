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07 октября, 17:58

Происшествия

Липецкий суд конфисковал у мужчины автомобиль за кражу 6 туй

Фото: depositphotos/YGphoto

Мировой суд Грязинского судебного района Липецкой области конфисковал автомобиль Hyundai ix35 у 49-летнего местного жителя, признанного виновным в краже 6 туй. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным суда, в мае 2026 года мужчина на принадлежавшей ему иномарке приехал к частному домовладению и похитил 6 туй. Ущерб потерпевшей составил 9 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража".

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, написал явку с повинной и добровольно возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. При этом автомобиль, использовавшийся для перевозки похищенного и признанный орудием преступления, конфискован в доход государства.

Ранее суд в Севастополе вынес приговор экс-менеджеру операционного офиса банка, которая похитила деньги клиентов на сумму более 24 миллионов рублей. По версии следствия, женщина уговаривала клиентов открывать вклады, а потом подделывала документы и переводила их средства на свой счет.

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