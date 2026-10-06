В Севастополе вынесли приговор сотруднице банка, похитившей 24 млн рублей

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В Севастополе суд вынес приговор бывшему менеджеру операционного офиса банка, которая похитила деньги клиентов на сумму более 24 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, женщина уговаривала клиентов открывать вклады, а потом подделывала документы и переводила их средства на свой счет. Преступления совершались с 2016 по 2022 год. За это время пострадали 22 человека и сам банк. О незаконной деятельности стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада.

Осужденную признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса. Среди них – кража с банковского счета в крупном и особо крупном размерах. В прокуратуре отметили, что банк полностью возместил клиентам причиненный ущерб.

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил виновную к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. Кроме того, женщина обязана выплатить штраф в 120 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже шоколада из магазина в Таганском районе. Мужчина под видом покупателя пришел в один из магазинов на улице Рогожский Вал и положил в рюкзак 49 стограммовых плиток шоколада, общий вес которых – 4 килограмма 900 граммов. Он признался, что украл шоколад для личных нужд.

