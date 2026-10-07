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07 октября, 18:00

Происшествия

Жителя Электростали осудили на 6 лет после избиения мужчины из-за шума машины

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд приговорил 33-летнего жителя Электростали к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы после нанесения смертельных травм мужчине из-за шума его машины во дворе. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Московской области в МАХ.

Инцидент произошел 1 декабря 2025 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома автомобиль, издававший громкие звуки. Ему это не понравилось, он взял металлическую монтировку и подошел к машине.

Ей он нанес удары по автомобилю, а затем и водителю в область головы. Потерпевший скончался в больнице спустя несколько недель.

Суд признал доказательства, собранные следствием, и заключения экспертиз достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и умышленном повреждении чужого имущества. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за три диверсии. Мужчина совершил поджоги вышки сотовой связи в Адыгее, трансформаторной подстанции в Краснодаре и поста, отвечающего за работу железнодорожной контактной сети. По данным суда, он согласился на предложения анонимного заказчика в интернете за денежное вознаграждение.

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