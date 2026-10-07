Королева Норвегии пропустит мероприятия из-за реабилитации после пересадки легких

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Королева-консорт Норвегии Метте-Марит не будет участвовать в официальных мероприятиях до лета следующего года из-за реабилитации после пересадки легких. Об этом сообщается на сайте норвежского королевского дома.

Трансплантацию королева перенесла в середине июня. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за легочного фиброза, который диагностировали на ранней стадии в октябре 2018 года. Осенью 2025-го, по данным телерадиокомпании NRK, заболевание значительно обострилось.

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