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07 октября, 17:34

В мире

Королева Норвегии пропустит мероприятия из-за реабилитации после пересадки легких

Фото: AP Photo/POOL/NTB Scanpix/Javad Parsa

Королева-консорт Норвегии Метте-Марит не будет участвовать в официальных мероприятиях до лета следующего года из-за реабилитации после пересадки легких. Об этом сообщается на сайте норвежского королевского дома.

Трансплантацию королева перенесла в середине июня. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за легочного фиброза, который диагностировали на ранней стадии в октябре 2018 года. Осенью 2025-го, по данным телерадиокомпании NRK, заболевание значительно обострилось.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп отказывается спать. Он обратил внимание, что тот сменил на посту Джо Байдена, который не мог бодрствовать.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о негативном влиянии постоянного стресса на его здоровье. С его слов, ему приходится совершать сотню сделок ежедневно, это "не очень просто".

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